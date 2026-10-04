Субсидия на дрова и уголь: как получить помощь в 2026 году

Кто может получить субсидию на дрова и уголь

Субсидия на приобретение твердого печного бытового топлива предусмотрена для домохозяйств, отапливающих жилье твердым топливом.

При этом должны выполняться определенные условия:

в доме нет централизованного отопления;

для индивидуального отопления не используются природный газ или электроэнергия.

То есть речь идет, в частности, о домохозяйствах, которые отапливают дом дровами, углем, брикетами и другим твердым печным топливом. При этом субсидию на твердое топливо можно получать одновременно с субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг - например, электроэнергии, водоснабжения, вывоза мусора или газа для приготовления пищи.

Размер субсидии определяют индивидуально. При расчете учитывается совокупный доход домохозяйства.

Для субсидии на твердое топливо в 2026 году учитываются доходы членов домохозяйства за предыдущий календарный год, то есть за 2025 год.

По данным Пенсионного фонда, в 2026 году минимальная норма обеспечения твердым топливом составляет 2 тонны на одно домохозяйство. Предельная стоимость одной тонны определена на уровне 4 602,57 гривны, поэтому максимальный расчетный размер помощи по этой норме составляет 9 205,14 гривны. Фактическая сумма субсидии зависит от доходов конкретного домохозяйства и размера его обязательного платежа.

Как оформить субсидию на дрова или уголь

Субсидия на приобретение твердого топлива не назначается автоматически. Ее оформляют по личному обращению один раз в год на один отопительный сезон. Для назначения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах домохозяйства.

Для назначения помощи нужно подать:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах домохозяйства.

Подать документы можно:

в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через ЦНАП;

через уполномоченного представителя органа местного самоуправления;

по почте;

в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для онлайн-обращения можно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильным приложением "Пенсионный фонд".

При необходимости могут потребоваться документы, подтверждающие наличие печного отопления.

Для получения субсидии на приобретение твердого топлива на отопительный сезон 2026-2027 годов заявление необходимо подать до 31 декабря 2026 года.