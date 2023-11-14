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Субсидія на дрова: чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку розміру пільг

Україна, Вівторок 14 листопада 2023 15:25
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Субсидія на дрова: чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку розміру пільг Фото: чи потрібно звертатися до ПФУ для перерахунку розміру субсидії на дрова (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для перерахунку розміру виплат пільг та субсидії на тверде пічне побутове паливо не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначається, якщо вашій родині вже призначено житлово-комунальну пільгу або субсидію на придбання твердого пічного палива, - вам перерахують її розмір автоматично.

При цьому необхідно буде надати згоду Пенсійному фонду на передання ваших даних міжнародному донору для оплати підвищеного розміру підтримки, відповідно до даного рішення.

Згоду можна надати у відповідь на смс-повідомлення, яке надійде родинам, що вже отримують пільги або субсидії на тверде пічне паливо, а також через електронний кабінет Пенсійного фонду або звернувшись до відділення ПФУ.

А якщо пільга або субсидія ще не призначена, але ви потребуєте підтримки держави - необхідно звернутися за нею до ПФУ у загальноприйнятому порядку і подати відповідну заяву.

Субсидія на дрова

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України за підтримки партнерів запускає експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами.

Вчора Кабінет міністрів затвердив постанову Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень.

Раніше Міністерство соціальної політики запропонувало в умовах дії воєнного стану в Україні запровадити спільне фінансування пільг та субсидій на плату житлово-комунальних послуг. Крім бюджетних коштів пропонується спрямовувати на субсидії кошти інших не заборонених законодавством джерел, в тому числі, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік пропонує виділити на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

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Міністерство соціальної політики дрова субсидії Пенсионный фонд Украины
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