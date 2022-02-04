Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий

С мая 2021 года в Украине действуют более жесткие нормы относительно субсидий. Выплат лишают в случае наличия депозитов в банках на 100 тысяч гривен, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).
По данным пресс-службы, субсидия не назначается если:
1) общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир, 230 кв. метров для индивидуальных домов.
2) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн, а именно:
3) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более 1 жилое помещение (квартира, дом), кроме жилья, которое расположено в сельской местности, на временно оккупированной территории, на линии соприкосновения, или жилья, не пригодного для проживания, жилья, которое принадлежит ему на правах общей совместной или долевой собственности, а также жилища, полученного ребенком-сиротой, жилых помещений в общежитиях.
4) на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия на депозитном банковском счете (счетах) имеются средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн;
5) в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет или больше чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.
6) в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых них отсутствуют доходы.
В то же время жилищные субсидии в таких случаях, назначаются, если лица, доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии, в течение такого периода не менее месяца:
7) гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения;
8) в случае получения от предприятий - поставщиков услуг информации о наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан.
9) в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев.
Напомним, согласно закону о государственном бюджете, расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планировалось потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).
В то же время в Меморандуме с МВФ украинские власти обязуются увеличить расходы на жилищные субсидии для граждан весной 2022 года. В этот период ожидается рост тарифов на ЖКУ.