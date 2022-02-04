Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий

По данным пресс-службы, субсидия не назначается если:

1) общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

2) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн, а именно:

- покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату каких-либо работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с социальной нормой жилья);

- взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации;

- благотворительную деятельность (исключительно в виде уплаты средств);

- предоставление финансовой помощи, займа;

- покупку иностранной валюты, а также банковских металлов;

3) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более 1 жилое помещение (квартира, дом), кроме жилья, которое расположено в сельской местности, на временно оккупированной территории, на линии соприкосновения, или жилья, не пригодного для проживания, жилья, которое принадлежит ему на правах общей совместной или долевой собственности, а также жилища, полученного ребенком-сиротой, жилых помещений в общежитиях.

4) на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия на депозитном банковском счете (счетах) имеются средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн;

5) в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет или больше чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

6) в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых них отсутствуют доходы.

В то же время жилищные субсидии в таких случаях, назначаются, если лица, доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии, в течение такого периода не менее месяца:

- учились на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования или зарегистрированы в Службе занятости как безработные;

- получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью, помощь по частичной безработице и другое.

- предоставляли социальные услуги, находились в местах лишения или ограничения свободы и тому подобное,

- уплатили (за них уплачен) единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньшем минимального, в течение квартала.

7) гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения;

8) в случае получения от предприятий - поставщиков услуг информации о наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан.

9) в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев.