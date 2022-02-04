Субсидії не для всіх. Хто не зможе претендувати на виплати: список умов

За даними прес-служби, субсидія не призначається якщо:

1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн, а саме:

- купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку; оплату будь-яких робіт або послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла);

- внески до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;

- благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

- надання фінансової допомоги, позики;

- купівлю іноземної валюти, а також банківських металів;

3) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж 1 житлове приміщення (квартира, будинок), крім житла, яке розташоване у сільській місцевості, на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення, або житла, не придатного для проживання, та житла, яке належить йому на правах спільної сумісної або часткової власності, а також житла, отриманого дитиною-сиротою, житлових приміщень у гуртожитках.

4) на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн;

5) у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років або більше ніж 1 транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

6) у складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, у яких них відсутні доходи.

Водночас житлові субсидії у таких випадках, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:

- навчалися за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;

- отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю, допомога по частковому безробіттю та інше.

- надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі тощо,

- сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом квартал.

7) громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

8) у разі отримання від підприємств - надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

9) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.