Субсидії не для всіх. Хто не зможе претендувати на виплати: список умов

З травня 2021 року в Україні діють більш жорсткі норми щодо субсидій. Виплат позбавляють у разі наявності депозитів у банках на 100 тисяч гривень, купівлі валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики).
За даними прес-служби, субсидія не призначається якщо:
1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.
2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн, а саме:
3) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж 1 житлове приміщення (квартира, будинок), крім житла, яке розташоване у сільській місцевості, на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення, або житла, не придатного для проживання, та житла, яке належить йому на правах спільної сумісної або часткової власності, а також житла, отриманого дитиною-сиротою, житлових приміщень у гуртожитках.
4) на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн;
5) у власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років або більше ніж 1 транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.
6) у складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, у яких них відсутні доходи.
Водночас житлові субсидії у таких випадках, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:
7) громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;
8) у разі отримання від підприємств - надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
9) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.
Нагадаємо, відповідно до закону про державний бюджет, витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг передбачено на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планувалося витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).
Водночас в Меморандумі з МВФ українська влада зобов'язуються збільшити витрати на житлові субсидії для громадян навесні 2022 року. У цей період очікується зростання тарифів на ЖКП.