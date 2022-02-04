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Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 14:42
Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий Фото: субсидии будут назначать не всем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С мая 2021 года в Украине действуют более жесткие нормы относительно субсидий. Выплат лишают в случае наличия депозитов в банках на 100 тысяч гривен, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

По данным пресс-службы, субсидия не назначается если:

1) общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир, 230 кв. метров для индивидуальных домов.

2) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн, а именно:

  • - покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату каких-либо работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с социальной нормой жилья);
  • - взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации;
  • - благотворительную деятельность (исключительно в виде уплаты средств);
  • - предоставление финансовой помощи, займа;
  • - покупку иностранной валюты, а также банковских металлов;

3) кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более 1 жилое помещение (квартира, дом), кроме жилья, которое расположено в сельской местности, на временно оккупированной территории, на линии соприкосновения, или жилья, не пригодного для проживания, жилья, которое принадлежит ему на правах общей совместной или долевой собственности, а также жилища, полученного ребенком-сиротой, жилых помещений в общежитиях.

4) на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия на депозитном банковском счете (счетах) имеются средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн;

5) в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет или больше чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

6) в составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых них отсутствуют доходы.

В то же время жилищные субсидии в таких случаях, назначаются, если лица, доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии, в течение такого периода не менее месяца:

  • - учились на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования или зарегистрированы в Службе занятости как безработные;
  • - получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью, помощь по частичной безработице и другое.
  • - предоставляли социальные услуги, находились в местах лишения или ограничения свободы и тому подобное,
  • - уплатили (за них уплачен) единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньшем минимального, в течение квартала.

7) гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения;

8) в случае получения от предприятий - поставщиков услуг информации о наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан.

9) в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев.

Напомним, согласно закону о государственном бюджете, расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планировалось потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

В то же время в Меморандуме с МВФ украинские власти обязуются увеличить расходы на жилищные субсидии для граждан весной 2022 года. В этот период ожидается рост тарифов на ЖКУ.

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