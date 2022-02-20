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Субсидии в Украине 2022: какие документы нужны

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские семьи, у которых плата за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа, имеют право на оформление субсидий. Для оформления нужно подать ряд документов в соответствующий орган райгосадминистрации или онлайн через сайт Минсоцполитики.

Какие документы нужны для оформления субсидии в 2022 году, рассказывает РБК-Украина.

Список необходимых документов:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Также, при необходимости, могут быть поданы:

  • договор найма (аренды) жилья (при наличии);
  • справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ).

Другие документы, которые могут быть необходимыми для рассмотрения вопроса по существу:

  • справки, подтверждающие место пребывания лица на территории другой административно-территориальной единицы;
  • справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом месте и тому подобное.

Подать документы онлайн можно по адресу - www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

Экземпляры документов можно найти по адресу - www.msp.gov.ua/news/16214.html.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, можно ли оформить субсидию в случае долга за ЖКУ.

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Субсидии в Украине