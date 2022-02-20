Субсидії в Україні 2022: які документи потрібні

Українські родини, у яких плата за комуналку більше визначеного для них обов’язкового платежу, мають право на оформлення субсидій. Для оформлення потрібно подати низку документів до відповідного органу райдержадміністрації або онлайн через сайт Мінсоцполітики.
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2022 році, розповідає РБК-Україна.
Список необхідних документів:
Також, за потреби, можуть бути подані:
Інші документи, які можуть бути необхідними для розгляду питання по суті:
Подати документи онлайн можна за адресою - www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.
Примірники документів можна знайти за адресою - www.msp.gov.ua/news/16214.html.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, чи можна оформити субсидію у разі боргу за ЖКП.