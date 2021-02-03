Субсидии и соцвыплаты онлайн. Когда запустят первые услуги

Министерство цифровой трансформации работает над созданием Единой информационной системы социальных выплат. Первые услуги в системе - субсидии и соцвыплаты, планируют запустить в конце весны.
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.
По его словам, такая система позволит сэкономить десятки миллиардов гривен в год.
"Сегодня все системы раздроблены и между ними нет взаимосвязи. А государство платит тысячи пенсий "мертвым душам". Как с землей, так же и с социальной сферой", - заявил Федоров.
Министр отметил, что относительно создания данной информационной системы уже был указ президета.
"Мы активно по ней двигаемся, она в разработке. Планируем в конце весны запустить первые услуги в системе. Будет вообще отлично. Мы не будем гонять людей за справками. Все можно будет получить очень быстро в онлайне", - добавил Федоров.
Ранее РБК-Украина писало, что в Минцифре планируют перевести многие госуслуг в онлайн. О том, что будет с чиновниками, которые в результате этого могут потерять работу, объяснил Федоров.
Также сообщалось, что в Кабинете министров назвали условие для проведения электронных выборов.