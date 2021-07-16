Субсидии уже переназначили для 2 млн украинцев, - Шмыгаль

По состоянию на сегодняшний день субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств. Из них в автоматическом режиме - для 1,7 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Раде, которое транслировалось в Youtube .

"Количество переназначенных субсидий на сегодня уже 2 млн, а 1,7 млн граждан получили переназначение без дополнительных обращений и заявлений, то есть в автоматическом режиме. Еще фактически 300 тысяч написали соответствующие заявления, государство проверило действительно малообеспеченность или незащищенность этих слоев населения этих домохозяйств, этих семей", - сказал он.

Он отметил, что сейчас основа задача - "отсеять тех людей, которые имеют там пять квартир, сдают ее с нагрузкой субсидиями при сдаче такой квартиры, без оформления договоров, кстати".