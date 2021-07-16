Субсидії вже перепризначили для 2 млн українців, - Шмигаль

Станом на сьогоднішній день субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств. З них в автоматичному режимі - для 1,7 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" в Раді, яке транслювалося в Youtube .

"Кількість перепризначених субсидій на сьогодні вже 2 млн, а 1,7 млн громадян отримали перепризначення без додаткових звернень і заяв, тобто в автоматичному режимі. Ще фактично 300 тисяч написали відповідні заяви, держава перевірила дійсно малозабезпеченість або незахищеність цих верств населення цих домогосподарств, цих сімей", - сказав він.

Він зазначив, що зараз основа задача - "відсіяти тих людей, які мають там п'ять квартир, здають її з навантаженням субсидіями при здачі такої квартири, без оформлення договорів, до речі".