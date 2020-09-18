Глава Минфина назвал причину сокращения расходов на субсидии

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Повышение социальных выплат приведет к падению необходимости в субсидиях

Уменьшение расходов на жилищные субсидии в проекте госбюджета на 2021 год вызвано падением потребности людей. Это расчеты Минфина.

Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко после представления проекта бюджета в Раде, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, "субсидии считаются соответственно к возможностям граждан их получать".

"Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальных заработных плат, что позволит нам в условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими, по сравнению с предыдущими годами, ожидать, что будет экономия на субсидиях", - сказал он.

Марченко заявил, что "это просто расчеты".

Напомним, Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии сумму 36,6 млрд грн. Это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

Согласно проекту бюджета, прожиточный минимум вырастет в 2021 году на 9,3% - с 2189 до 2393 гривен. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 гривен.