Субсидии и льготы 1 миллиону украинцев из пострадавших регионов начислены по новому механизму

Как отметили в пресс-службе, в регионах, где из-за боевых действий не работают органы социальной защиты, люди получают средства на свои банковские карты, а те, кто получал через Укрпочту - наличными через любое отделение Ощадбанка или Укрпочты.

В частности, 256 тысячам людей таким образом начислены и профинансированы выплаты различных видов социальных пособий, а 800 тысячам получателей начислены и профинансированы субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В течение военного положения Министерство социальной политики профинансировало 100% выплат субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В апреле на это было направлено 5,7 млрд гривен для 3,8 млн получателей.

Также за апрель профинансирована выплата 100% назначенных социальных пособий на сумму 5,3 млрд гривен для около 2,3 млн получателей.

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за I квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.