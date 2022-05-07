UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Субсидии и льготы 1 миллиону украинцев из пострадавших регионов начислены по новому механизму

Фото: субсидии и льготы 1 миллиону украинцев насчитали по новому механизму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время военного положения в Украине был введен централизованный механизм начисления и выплаты социальных пособий, льгот и субсидий. Это позволило обеспечить выплаты более чем 1 миллиону человек в наиболее пострадавших территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в пресс-службе, в регионах, где из-за боевых действий не работают органы социальной защиты, люди получают средства на свои банковские карты, а те, кто получал через Укрпочту - наличными через любое отделение Ощадбанка или Укрпочты.

В частности, 256 тысячам людей таким образом начислены и профинансированы выплаты различных видов социальных пособий, а 800 тысячам получателей начислены и профинансированы субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В течение военного положения Министерство социальной политики профинансировало 100% выплат субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В апреле на это было направлено 5,7 млрд гривен для 3,8 млн получателей.

Также за апрель профинансирована выплата 100% назначенных социальных пособий на сумму 5,3 млрд гривен для около 2,3 млн получателей.

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии за I квартал 2022 года вырос на 378,92 гривен или на 9,5% до 4370,45 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиСубсидии в Украине