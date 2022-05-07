Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом

Як зазначили в прес-службі, у регіонах, де через бойові дії не працюють органи соціального захисту, люди отримують кошти на свої банківські картки, а ті, хто одержував через Укрпошту - готівкою через будь-яке відділення Ощадбанку або Укрпошти.

Зокрема 256 тисячам людей таким чином нараховані та профінансовані виплати різних видів соціальних допомог, а 800 тисячам отримувачів нараховані та профінансовані субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Протягом воєнного стану Міністерство соціальної політики профінансувало 100% виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. У квітні на це було спрямовано 5,7 мільярдів гривень для 3,8 мільйонів отримувачів.

Також за квітень профінансована виплата 100% призначених соціальних допомог на суму 5,3 мільярдів гривень для близько 2,3 мільйонів отримувачів.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії за I квартал 2022 року зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.