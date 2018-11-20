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На субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 передбачено 20 млрд гривень

Новини » Фінанси    20.11.2018 - 11:31
На субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 передбачено 20 млрд гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На поетапну монетизацію субсидій у бюджеті передбачили кошти

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачені видатки на житлові субсидії в розмірі 55,095 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9000.

У порівнянні з першим читанням ця сума не змінилася. Але видатки розділені на дві бюджетні програми. За першою програмою місцевим бюджетам надається субвенція на надання пільг та житлових субсидій у сумі 35,095 млрд грн

За іншою програмою Мінсоцполітики отримає 20 млрд грн на надання пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство соціальної політики України найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів проект постанови щодо монетизації субсидій. Вже з січня 2018 року вся сума допомоги для нових одержувачів субсидії надходитиме безпосередньо на банківський рахунок субсидіанта у державному банку. Рахунок матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи проекту держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки проекту держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

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