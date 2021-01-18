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Субсидии будут выплачивать в полном объеме, - Шмыгаль

Автор: Александр Белоус

Субсидии для населения Украины будут выплачивать в полном объеме. Сейчас средняя субсидия составляет 16000 гривен.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Субсидийная поддержка обязательно продолжится в полном объеме", - сказал он.

По его словам, средняя субсидия сегодня более 1600 гривен. "И получают их 3 млн домохозяйств", - сообщил.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилую субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

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