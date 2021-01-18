Субсидії будуть виплачувати в повному обсязі, - Шмигаль

Субсидії для населення України будуть виплачувати в повному обсязі. Зараз середня субсидія становить 16000 гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Субсидийная підтримка обов'язково продовжиться в повному обсязі", - сказав він.

За його словами, середня субсидія сьогодні понад 1600 гривень. "І отримують їх 3 млн домогосподарств", - повідомив.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.