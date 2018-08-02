В конце августа КПВВ "Станица Луганская" закроют на ремонт

Если Трехсторонняя контактная группа даст разрешение, то с 27 до 31 августа работа КПВВ "Станица Луганская" будет приостановлена

В конце августа КПВВ "Станица Луганская" планируют закрыть на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации на своей странице в Facebook.

Как отмечает пресс-служба, сегодня заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко провел рабочее совещание по вопросам модернизации единственного в области КПВВ "Станица Луганская" и обустройство блок-постов возле поселков Петропавловка Станично-Луганского и Новоахтырка Новоайдарского районов.

"В понедельник, 6 августа, начнется обустройство сервисной зоны контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" без прекращения его работы. Акцентирую внимание жителей, что КПВВ будет работать в обычном режиме", - отметил Клименко.

Если Трехсторонняя контактная группа даст разрешение, то с 27 до 31 августа работа КПВВ "Станица Луганская" будет приостановлена. В это время будут проведены работы по монтажу временных конструкций и сооружений на территории пункта пропуска, а также их подключение к сетям электро - и водоснабжения и водоотведения, для чего необходимо привлечение значительного количества рабочих с использованием автотранспортных средств и тяжелой строительной техники.

"Прошу граждан заблаговременно спланировать свои поездки с учетом возможного прекращения работы КПВВ и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - рассказал Клименко.

Он также отметил, что уже завершены работы по организации на КПВВ "Станица Луганская" централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадке. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

"Управлением развития и содержания сетей автомобильных дорог Луганской облгосадминистрации завершаются ремонтно-восстановительные работы покрытия на территории, прилегающей к автомобильной дороге общего пользования местного значения "С131624"", - говорится в сообщении.

С учетом режима работы пункта пропуска, внесены коррективы в расписание движения общественного транспорта. Обустроены остановки пригородного транспорта, места посадки-высадки пассажиров, а также стоянки автобусов и других автотранспортных средств. Из бюджета области на указанные цели выделено свыше 15 млн гривен.

Напомним, что пункты пропуска на Донбассе за 2 августа пересекли более 40 тыс. человек.