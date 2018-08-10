У суботу призупинять пропуск через КПВВ "Станиця Луганська"

Пропуск буде призупинено у період з 10:00 до 13:00

Прес-центр Операція об'єднаних сил (ООС) інформує, що у суботу, 11 серпня 2018 року, буде тимчасово припинено пропуск на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська". Про це прес-центр повідомляє у своєму Facebook.

Сказано, що пропуск буде призупинено у період з 10:00 до 13:00. Таке рішення прийняв командувач Об'єднаних сил.

"З метою забезпечення проведення заходів зі знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів у районі населеного пункту Станиця Луганська та забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування, в період з 10.00 до 13.00 11 серпня 2018 року буде тимчасово припинено пропуск на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська", - сказано у повідомленні.

Громадян, які планують у суботу слідувати з контрольованої території України через КПВВ, закликають врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, у кінці серпня КПВВ "Станиця Луганська" планують закрити на ремонт. Зазначалося, що якщо Тристороння контактна група дасть дозвіл, то з 27 до 31 серпня робота КПВВ "Станиця Луганська" буде припинена.

Контрольний пункт пропуску "Майорське" 9 серпня відновив роботу після обстрілів.