Пункт пропуска "Майорское" на Донбассе возобновил работу

Работа пункта пропуска приостанавливалась в связи с обстрелами

Контрольный пункт пропуска "Майорское" возобновил работу после обстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня утром с 06:25 до 07:30 со стороны временно оккупированной территории из стрелкового оружия и гранатометов обстреливали позиции пограничников на контрольном посту "Майорское". В результате обстрела был поврежден бронированный автомобиль Кугуар и один из блиндажей.

"Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. С 06:30 до 08:50 пропуск граждан через линию соприкосновения на данном направлении не осуществлялся. Сейчас движение восстановлено, КПВВ работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, утром РБК-Украина сообщало, что КПВВ "Майорское" на Донбассе приостановил работу из-за обстрелов. На пункте пропуска был объявлен режим "Красный", в связи с чем приостанавливалась его работа.

Кроме того, накануне вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на линии соприкосновения пограничник подорвался на неизвестном устройстве.