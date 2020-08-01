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В субботу боевики на Донбассе не нарушали перемирие

Донбасс, Суббота 01 августа 2020 13:50
В субботу боевики на Донбассе не нарушали перемирие
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Юлия Струк

Такие данные предоставили в Минобороны по состоянию на 12:00

В субботу 1 августа, боевики на Донбассе не нарушали режим тишины. Украинские военные также продолжают неуклонно соблюдать перемирие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 нарушений режима тишины в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины не зафиксировано", - указано в сообщении.

При этом подразделения Объединенных сил продолжают неуклонно придерживаться условий прекращения огня.

"Однако отметим, что защитники Украины постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия российско-оккупационных войск в случае возникновения угрозы личному составу Объединенных сил во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории", - добавили в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки, 31 июля, пророссийские боевики четыре раза нарушили договоренности о всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе; никто из украинских военных не пострадал.

Как писало РБК-Украина, ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения на Донбассе за четыре дня перемирия.

На Донбассе с 27 июля вступило в силу общее перемирие.

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