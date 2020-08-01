В суботу бойовики на Донбасі не порушували перемир'я

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Такі дані надали в Міноборони станом на 12:00

У суботу 1 серпня, бойовики на Донбасі не порушували режим тиші. Українські військові також продовжують неухильно дотримуватися перемир'я.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 порушень режиму тиші в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України не зафіксовано", - вказано у повідомленні.

При цьому підрозділи Об’єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися умов припинення вогню.

"Проте зазначимо, що захисники України постійно перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії російсько-окупаційних військ у разі виникнення загрози особовому складу Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу, або загрози захоплення території", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 31 липня, проросійські бойовики чотири рази порушили домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі; ніхто з українських військових не постраждав.

Як писало РБК-Україна, ОБСЄ зафіксувала 123 порушення на Донбасі за чотири дні перемир'я.

На Донбасі з 27 липня набуло чинності загальне перемир'я.