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Суббота 12 марта будет рабочим днем банковской системы, - НБУ

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины установил 12 марта 2022 года рабочим днем банковской системы. Переводы будут проводиться датой этого дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка (СЭП) будут проводиться:

  • 12 марта 2022 года датой банковского дня 12 марта 2022 года;
  • 13 и 14 марта 2022 года датой банковского дня 14 марта 2022 года.

Напомним, что СЭП работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки). То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины