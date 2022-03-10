Суббота 12 марта будет рабочим днем банковской системы, - НБУ

Национальный банк Украины установил 12 марта 2022 года рабочим днем банковской системы. Переводы будут проводиться датой этого дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Напомним, что СЭП работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки). То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

Межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка (СЭП) будут проводиться:

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