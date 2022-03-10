Субота 12 березня буде робочим днем банківської системи, - НБУ

Національний банк України встановив 12 березня 2022 року робочим днем банківської системи. Перекази будуть здійснюватися датою цього дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Отже міжбанківські перекази через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) будуть здійснюватися:
Нагадаємо, що СЕП працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу). Тобто учасники СЕП мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України.
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