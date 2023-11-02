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Су-25, "Пион" и не только. ВСУ уничтожили 40 единиц техники россиян на Таврическом направлении

Четверг 02 ноября 2023 12:05
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Су-25, "Пион" и не только. ВСУ уничтожили 40 единиц техники россиян на Таврическом направлении Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 1 ноября, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 40 единиц техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления.

На Таврическом направлении террористы:

  • нанесли 14 авиаударов;
  • провели 30 боевых столкновений;
  • осуществили 959 артобстрелов.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины и воинки стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери", - пишет пресс-служба.

ВСУ отбили 7 атак врага в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление

Враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Наши воины отбили более 20 атак.

Шахтерское направление

Враг пытался штурмовать вблизи Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

На Запорожском направлении враг наступательных действий не вел.

Достижения наших военных

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1068 огневых задач. Потери врага составили 360 человек.

Также было уничтожено 40 единиц военной техники террористов, в частности:

  • 6 танков;
  • 11 ББМ;
  • 7 артиллерийская система, в частности - 1 самоходную пушку 2С7 "Пион" и 1 пушку 2А36 "Гиацинт-Б";
  • 1 самолет штурмовик Су-25
  • 6 БпЛА;
  • 8 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники;

"Поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", - добавляет пресс-служба.

Потери врага в войне

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 930 российских террористов. С начала войны Россия потеряла уже около 302420 единиц личного состава.

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