Мені не соромно за наш уряд, але ми би хотіли ним пишатися, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент вважає, що нинішній Кабмін зробив більше за інших, але це є більше його мінусом

Президент України Володимир Зеленський на позачерговому засіданні Верховної ради, на якому буде розглянута зміна уряду, заявив, що не відчуває сорому за український уряд, хоча не може ним пишатися. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нинішній уряд Олексія Гончарука зробило більше інших. Але це президент вважає більше мінусом Кабміну.

"Мені не соромно за наш уряд, але ми б хотіли їм пишатися. Це уряд зробив більше за інших, але це мінус попереднього Кабміну, а не плюс нашого уряду", - сказав Зеленський.

Доля Президента України Володимира Зеленського у позачерговому засіданні Верховної Ради. Доля Президента України Володимира Зеленського у позачерговому засіданні Верховної Ради. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 4 березня 2020 р.

Нагадаємо, 4 березня напередодні засідання Ради парламентська фракція "Слуга народу" провела засідання за участю Зеленського і кандидата на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Очікується, що сьогодні парламент схвалить перезавантаження уряду.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський під час виступу в Раді заявив, що в уряді Олексія Гончарука не було корупції, але "не красти - мало". Як зазначив президент, новому уряду необхідно багато працювати.