Сутички під судом по справі Стерненка: поліція провела затримання

Фото: акція під будівлею Шевченківського суду (РБК-Україна)

За словами активістів, затримали одного з організаторів акції та двох учасників протесту

Під судом по справі активіста Сергія Стерненка стались масові сутички. Правоохоронці затримали трьох учасників акції протесту.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами активістів, затримали одного з організаторів акції та двох учасників протесту. Вони повідомляють, що затримали Миколу Виговського, якого ніби-то били ногами та зламали рупор.

Акція проходить під Шевченківським судом Києва, де обирають запобіжний захід Сергію Стерненку.

Зазначимо, що сьогодні під судом вже була штовханина між учасниками акції протесту та правоохоронцями.

РБК-Україна писало, що у цьому суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якому оголосили підозри в навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Нагадаємо, у 2018 році на Стерненка напали двоє чоловіків; захищаючись, активіст вдарив одного з них ножем в груди, чоловік помер через кілька хвилин.

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Автор: Анастасия Рокитна