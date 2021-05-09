Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе

Сегодня в Одессе проходит мероприятие по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе мероприятия произошли потасовки.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Сотни горожан пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко, стеле "Крылья победы" на площади 10 Апреля на мемориал 411-й береговой батареи, чтобы возложить цветы.
На Аллее славы произошла потасовка между горожанами и полицейскими: правоохранители потребовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.
Кроме того, полицейские задержали провокаторов, кричавших: "Одесса - русский город".
На сайте полиции Одессы также сообщили, что пенсионер пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, еще один - 17-летний парень - на Аллею Славы со свастикой.
Их привлекут к ответственности по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В этот день Владимир Путин пригрозил странам "с агрессивными планами".
Ранее Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.