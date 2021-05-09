Зеленский сделал заявление в День победы над нацизмом

В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Президент Украины Владимир Зеленский в этот день обратился к украинцам.

По его словам, в составе Антигитлеровской коалиции воевали около 7 млн украинцев.

"Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ... Это благодарность предкам за изгнание нацистов из Харькова, Донецка, Одессы и Крыма, из Киева и Львова... Это память о страшной цене победы... Это выстраданное сокровище", - заявил он.

Зеленский отметил, что во Второй мировой войне погибли 8 млн украинцев.

"От поколения к поколению родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки – внукам. К сожалению, с 2014-го все стало... Posted by Офис Президента Украины on Saturday, May 8, 2021

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог о сложных страницах прошлого.