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Зеленский сделал заявление в День победы над нацизмом

Новина українською → Киев, Воскресенье 09 мая 2021 09:40
Зеленский сделал заявление в День победы над нацизмом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Президент Украины Владимир Зеленский в этот день обратился к украинцам.

На сайте Офиса президента опубликовали видеообращение.

По его словам, в составе Антигитлеровской коалиции воевали около 7 млн украинцев.

"Что для нас победа над нацизмом? Это благодарность, которая не имеет границ... Это благодарность предкам за изгнание нацистов из Харькова, Донецка, Одессы и Крыма, из Киева и Львова... Это память о страшной цене победы... Это выстраданное сокровище", - заявил он.

Зеленский отметил, что во Второй мировой войне погибли 8 млн украинцев.

"От поколения к поколению родители рассказывали об этой войне детям, а дедушки – внукам. К сожалению, с 2014-го все стало...

Posted by Офис Президента Украины on Saturday, May 8, 2021

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог о сложных страницах прошлого.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.

Как писало РБК-Украина, глава государства прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

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