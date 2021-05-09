Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі

Сьогодні в Одесі проходить захід з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В ході заходу відбулися бійки.
Сотні городян прийшли до пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка, стели" Крила перемоги" на площі Десятого квітня на меморіал 411-ї берегової батареї, щоб покласти квіти.
На Алеї Слави сталася бійка між городянами і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.
Крім того, поліцейські затримали провокаторів, які кричали: "Одеса - російське місто".
На сайті поліції Одеси також повідомили, що пенсіонер прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один -17-річний хлопець - на Алею Слави зі свастикою.
Їх притягнуть до відповідальності за ст.173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У цей день Володимир Путін пригрозив країнам "з агресивними планами".
Раніше Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті та примирення.