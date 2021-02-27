Стычки с полицией и погромы: в Барселоне массовые беспорядки

Акция протеста с призывами провести социальные реформы переросла в беспорядки в Барселоне. Митинг организовали студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии, леворадикальные партии Arran и CUP.
Протестующие просили правительство отменить реформу в области труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах, а также принудительное выселение из жилья из-за задолженностей.
Кроме того, они призывали освободить осужденного рэпера Пабло Аселя за восхваление террористических организаций.
Всего, по данным агентства, на улице вышли тысячи жителей. Беспорядки начались, когда протестующие дошли от Университетской площади до проспекта Драссанес: люди начали строить баррикады из контейнеров для мусора, разбивать витрины и грабить магазины.
Некоторые радикалы даже подожгли полицейскую машину напротив комиссариата Городской гвардии. Известно, что правоохранители задержали уже 10 протестующих.
Как известно, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.
Отметим, акции спровоцировал арест рэпера Пабло Аселя.
Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что беспорядки в стране из-за задержания рэпера Пабло Асель не имеют ничего общего с защитой свободы самовыражения.