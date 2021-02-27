Стычки с полицией и погромы: в Барселоне массовые беспорядки

Протестующие просили правительство отменить реформу в области труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах, а также принудительное выселение из жилья из-за задолженностей.

Кроме того, они призывали освободить осужденного рэпера Пабло Аселя за восхваление террористических организаций.

Всего, по данным агентства, на улице вышли тысячи жителей. Беспорядки начались, когда протестующие дошли от Университетской площади до проспекта Драссанес: люди начали строить баррикады из контейнеров для мусора, разбивать витрины и грабить магазины.

Некоторые радикалы даже подожгли полицейскую машину напротив комиссариата Городской гвардии. Известно, что правоохранители задержали уже 10 протестующих.