Сутички з поліцією та погроми: в Барселоні масові заворушення

Протестувальники просили уряд скасувати реформу у сфері праці, закон про громадську безпеку, закон про іноземців, а також примусове виселення з житла за заборгованість.

Крім того, вони закликали звільнити засудженого репера Пабло Аселя за вихваляння терористичних організацій.

Всього, за даними агентства, на вулиці вийшли тисячі жителів. Заворушення почалися, коли протестувальники дійшли від Університетської площі до проспекту Драссанес: люди почали будувати барикади з контейнерів для сміття, розбивати вітрини та грабувати магазини.

Деякі радикали навіть підпалили поліцейську машину навпроти комісаріату Міської гвардії. Відомо, що правоохоронці затримали вже 10 протестувальників.