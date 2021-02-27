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Сутички з поліцією та погроми: в Барселоні масові заворушення

Автор: Артур Родивилов

Акція протесту із закликами провести соціальні реформи переросла в заворушення в Барселоні. Мітинг організували студентські профспілки, прихильники незалежності Каталонії, ліворадикальні партії Arran та CUP.

Про це повідомляє El periódico.

Протестувальники просили уряд скасувати реформу у сфері праці, закон про громадську безпеку, закон про іноземців, а також примусове виселення з житла за заборгованість.

Крім того, вони закликали звільнити засудженого репера Пабло Аселя за вихваляння терористичних організацій.

Всього, за даними агентства, на вулиці вийшли тисячі жителів. Заворушення почалися, коли протестувальники дійшли від Університетської площі до проспекту Драссанес: люди почали будувати барикади з контейнерів для сміття, розбивати вітрини та грабувати магазини.

Деякі радикали навіть підпалили поліцейську машину навпроти комісаріату Міської гвардії. Відомо, що правоохоронці затримали вже 10 протестувальників.

Як відомо, іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I та записи в Twitter в період з 2014 по 2016 роки.

Зазначимо, акції спровокував арешт репера Пабло Аселя.

Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що заворушення в країні через затримання репера Пабло Асель не мають нічого спільного з захистом свободи самовираження.

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