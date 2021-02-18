"Это красная линия": власти Испании осудили беспорядки в стране

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что беспорядки в стране из-за задержания рэпера Пабло Аселя не имеют ничего общего с защитой свободы самовыражения. Протестующие перешли красную черту.

Об этом она заявила в интервью радиостанции Cadena SER .

По ее словам, у все прав есть свои ограничения, а то что произошло в стране - не имеет отношения к свободе слова.

"Ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия, это красная линия. Манифестация, о которой не была доложено, задержанные, пострадавшие, серьезный материальный ущерб - это не соответствует свободе слова", - заявила она.

Отметим, в ряде городов Испании прошли митинги в поддержку арестованного рэпера. Протестующие бросали в полицейских различные предметы, поджигали мусорные контейнеры, сооружали баррикады.

Police fired tear gas, rubber bullets and sound bombs at protesters in Barcelona who began throwing projectiles at the armored vans, a day after rapper Pablo Hasel was arrested on charges of glorifying terrorism and insulting royalty in his songs https://t.co/u49kxU9I82 pic.twitter.com/oanYEzUtaE — Reuters (@Reuters) February 18, 2021

Более того, между правоохранителями и участниками протестов произошли столкновения, в результате чего были десятки пострадавших.

Рэпер ПаблоАсель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube.