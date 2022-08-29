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Стычки с полицией и комендантский час: в Багдаде вспыхнули протесты

Фото: в Багдаде вспыхнули протесты (twitter.com/MohamadAhwaze)
Автор: Сергей Пышкин

Заявление самого влиятельного в Ираке шиитского имама Муктада ас-Садра о выходе из политики, спровоцировало протесты в Багдаде, в результате чего в городе был введен комендантский час.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Аль-Хадас".

Ас-Садр сделал заявление после того, как аятолла Кадхим аль-Хаери заявил об уходе от духовного лидерства в Ираке. Также последний призвал своих последователей поддержать иранского аятоллу Али Хаменеи.

В июле сторонники Ас-Садра штурмовали здание парламента и выступали с протестами против Мухаммеда ас-Судан, который планировал выдвинуться на пост премьер-министра.

В ответ на выход из политики Ас-Садра, благосклонного богослова собралась в центре столицы с призывом к отставке правительства.

Из-за беспорядков в Багдаде с 15:30 по местному времени был объявлен комендантский час.

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Багдад