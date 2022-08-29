Сутички з поліцією та комендантська година: у Багдаді спалахнули протести

Ас-Садр зробив заяву після того, як аятола Кадхім аль-Хаері заявив про відхід від духовного лідерства в Іраку. Також останній закликав своїх послідовників підтримати іранського аятолу Алі Хаменеї.

У липні прихильники Ас-Садра штурмували будівлю парламенту й виступали з протестами проти Мухаммеда ас-Судан, який планував висунутись на пост прем'єр-міністра.

У відповідь на вихід з політики Ас-Садра, прихильного богослова зібралася у центрі столиці із закликом до відставки уряду.

Через заворушення в Багдаді з 15:30 за місцевим часом було оголошено комендантську годину.