Стычки на акции ФОПов в Киеве: на двух участников составили протоколы

Полиция составила административные протоколы на двух участников акции ФОПов (физлиц-предпринимателей) в Киеве, которые принимали участие в стычках с правоохранителям. Их оштрафуют за нарушение порядка.

Отметим, сегодня в центральной части Киева проходит акция ФОПов. По данным полиции, во время протеста двое участников провоцировали конфликт в толпе и вели себя агрессивно, а также сопротивлялись полицейским.

За неповиновение требованию работников полиции на нарушителей порядка составили административные протоколы по ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 136 до 255 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.