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Стычки на акции ФОПов в Киеве: на двух участников составили протоколы

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Киев, Вторник 25 января 2022 12:51
Стычки на акции ФОПов в Киеве: на двух участников составили протоколы Фото: стычки на акции ФОПов в Киеве (mvs.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Полиция составила административные протоколы на двух участников акции ФОПов (физлиц-предпринимателей) в Киеве, которые принимали участие в стычках с правоохранителям. Их оштрафуют за нарушение порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Отметим, сегодня в центральной части Киева проходит акция ФОПов. По данным полиции, во время протеста двое участников провоцировали конфликт в толпе и вели себя агрессивно, а также сопротивлялись полицейским.

За неповиновение требованию работников полиции на нарушителей порядка составили административные протоколы по ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 136 до 255 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о стычке на акции SaveФОП.

Сегодня из-за акции перекрыто движение по улице Грушевского в районе Верховной рады.

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