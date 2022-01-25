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Сутички на акції ФОПів у Києві: на двох учасників склали протоколи

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 12:51
Сутички на акції ФОПів у Києві: на двох учасників склали протоколи Фото: сутички на акції ФОПів у Києві (mvs.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Поліція склала адміністративні протоколи на двох учасників акції ФОПів (фізосіб-підприємців) у Києві, які брали участь у сутичках з правоохоронцям. Їх оштрафують за порушення порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

Зазначимо, сьогодні в центральній частині Києва проходить акція ФОПів. За даними поліції, під час протесту двоє учасників провокували конфлікт у натовпі і поводилися агресивно, а також чинили опір поліцейським.

За непокору вимозі працівників поліції на порушників порядку склали адміністративні протоколи за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 136 до 255 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців за вирахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про сутичку на акції SaveФоп.

Сьогодні через акцію перекрито рух вулицею Грушевського в районі Верховної ради.

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