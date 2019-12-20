В стычках в суде по Кузьменко есть пострадавший

Фото: суд по Кузьменко (РБК-Украина)

Он госпитализирован с травмой шеи

В результате столкновений полиции и ветеранов в Апелляционном суде Киева, где сегодня должны были рассмотреть аппеляцию на меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, пострадал один из активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

Отмечается, что с травмой шеи госпитализирован Андрей Янченко, экс-командир 25-го батальона территориальной обороны Киевской области "Киевская Русь".

После столкновений полиции и ветеранов в Апелляционном суде Киева, с травмой шеи госпитализирован Андрей Янченко, экс-командир 25-го батальона территориальной обороны Киевской области «Киевская Русь». Опубліковано Ґрати Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Напомним, Кузьменко и ее адвоката принудительно вывели из зала суда после штурма силовиков. Рассмотрение апелляции перенесли на вторник, 24 декабря. Здание суда разблокировали.

Ранее полиция и нацгвардия ворвались в зал Киевского апелляционного суда, где находилась Кузьменко. Утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама и активисты, которые ее поддерживали, оставались в зале суда, требуя рассмотрения ходатайства. Всего суд блокировали около 100 человек.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Адвокаты пытаются обжаловать решение суда.

Кузьменко готовы взять на поруки 20 народных депутатов.