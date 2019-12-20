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У сутичках в суді по Кузьменко є постраждалий

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 18:10
У сутичках в суді по Кузьменко є постраждалий
Фото: суд по Кузьменко (РБК-Україна)

Він госпіталізований з травмою шиї

В результаті зіткнень поліції і ветеранів в Апеляційному суді Києва, де сьогодні повинні були розглянути апеляцію на запобіжний захід підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, постраждав один з активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".

Наголошується, що з травмою шиї госпіталізовано Андрій Янченко, екс-командир 25-го батальйону територіальної оборони Київської області "Київська Русь".

После столкновений полиции и ветеранов в Апелляционном суде Киева, с травмой шеи госпитализирован Андрей Янченко, экс-командир 25-го батальона территориальной обороны Киевской области «Киевская Русь».

Опубліковано Ґрати Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Нагадаємо, Кузьменко та її адвоката примусово вивели із зали суду після штурму силовиків. Розгляд апеляції перенесли на вівторок, 24 грудня. Будівлю суду розблокували.

Раніше поліція і нацгвардія увірвалися в зал Київського апеляційного суду, де перебувала Кузьменко. Зранку суд переніс розгляд апеляції на її арешт через неявку прокурорів, однак вона сама і активісти, які її підтримували, залишалися в залі суду, вимагаючи розгляду клопотання. Всього суд блокували близько 100 осіб.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко у вигляді утримання під вартою до 8 лютого 2020 року. Адвокати намагаються оскаржити рішення суду.

Кузьменко готові взяти на поруки 20 народних депутатів.

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