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Стычка под Радой: пострадал один человек

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Пятница 17 декабря 2021 14:30
Стычка под Радой: пострадал один человек Фото: в стычках под Радой пострадала женщина (t.me/oleksiihoncharenko)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве участники акции ФОПов начали блокировать вход в Верховную раду и бросать пиротехнику. В результате взрыва петарды пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сейчас врачи оказывают ей медпомощь.

В ведомстве сообщили, что спасатели ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме. При этом полиция и Нацгвардия обеспечивают публичную безопасность и правопорядок, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

"Полицейские проводят превентивную работу с участниками мероприятия и призывают митингующих соблюдать заявленный мирный формат проведения акции", - говорится в сообщении.

Напомним, участники акции под Радой устроили драку и жги файера.

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