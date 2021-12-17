ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сутичка під Радою: постраждала одна людина

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 14:30
Сутичка під Радою: постраждала одна людина Фото: у сутичках під Радою постраждала жінка (t.me/oleksiihoncharenko)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві учасники акції почали блокувати вхід до Верховної ради і кидати піротехніку. В результаті вибуху петарди постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Зараз лікарі надають їй медичну допомогу.

У відомстві повідомили, що рятувальники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу в посиленому режимі. При цьому поліція і Нацгвардія забезпечують публічну безпеку і правопорядок, щоб не допустити порушень громадського порядку.

"Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу і закликають мітингувальників дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, учасники акції під Радою влаштували бійку і пали фаєра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Київ ФОП
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах