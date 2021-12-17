Сутичка під Радою: постраждала одна людина

У Києві учасники акції почали блокувати вхід до Верховної ради і кидати піротехніку. В результаті вибуху петарди постраждала жінка.

Зараз лікарі надають їй медичну допомогу.

У відомстві повідомили, що рятувальники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу в посиленому режимі. При цьому поліція і Нацгвардія забезпечують публічну безпеку і правопорядок, щоб не допустити порушень громадського порядку.

"Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу і закликають мітингувальників дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції", - йдеться в повідомленні.