Сутичка під Радою: постраждала одна людина
Фото: у сутичках під Радою постраждала жінка (t.me/oleksiihoncharenko)
У Києві учасники акції почали блокувати вхід до Верховної ради і кидати піротехніку. В результаті вибуху петарди постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Зараз лікарі надають їй медичну допомогу.
У відомстві повідомили, що рятувальники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу в посиленому режимі. При цьому поліція і Нацгвардія забезпечують публічну безпеку і правопорядок, щоб не допустити порушень громадського порядку.
"Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу і закликають мітингувальників дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції", - йдеться в повідомленні.