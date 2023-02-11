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Створюють загрозу судноплавству. РФ використовує морські надводні дрони, - Залужний

Новость на русском →
Субота 11 лютого 2023 17:22
Створюють загрозу судноплавству. РФ використовує морські надводні дрони, - Залужний Фото: головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові почали використовувати морські надводні дрони, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

У ході телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі Залужний проінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкорте подякував за їхнє надання.

"Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", - повідомив головнокомандувач.

Зазначимо, вчора у соцмережах поширилося відео, на якому росіяни нібито атакували за допомогою морського дрона міст в Одеській області. Проте достовірних підтверджень правдивості ролика не було.

Однак, сьогодні у телефонній розмові з генералом Міллі Залужний підтвердив, що окупанти почали застосовувати морські надводні дрони.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 11 лютого скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби та атакували Одеську область з літаків та берегового комплексу "Бастіон".

Вчора над Одеською областю сили ППО збили 13 російських ракет.

Також ввечері росіяни випустили чотири дрони-камікадзе по Одеській області, проте захисники збили їх. "Шахеди" намагалися атакувати енергетичні об'єкти.

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