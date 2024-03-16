ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Створюють ядерне паливо. Французька Framatome SA співпрацює з "Росатомом", - Bloomberg

Росія, Субота 16 березня 2024 19:24
UA EN RU
Створюють ядерне паливо. Французька Framatome SA співпрацює з "Росатомом", - Bloomberg Фото: "Росатом" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французька компанія Framatome співпрацює з "Росатомом" над створенням ядерного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Французька держкомпанія Framatome SA продовжує співпрацю з російською корпорацією "Росатом" для виробництва палива для реакторів, що забезпечують електроенергією 100 млн жителів Східної Європи.

Зазначається, що Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина, як і раніше, використовують російські технології. За даними видання, попри санкції, Москва обіграла Захід і за результатами 2023 року буде зафіксовано рекордний імпорт російського палива для європейських реакторів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Міненерго давно наполягає, що Захід має запровадити санкції проти "Росатому" і припинити використовувати ядерні технології країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Росатом Війна Росії проти України
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті