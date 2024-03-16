Создают ядерное топливо. Французская Framatome SA сотрудничает с "Росатомом", - Bloomberg

Французская компания Framatome сотрудничает с "Росатомом" над созданием ядерного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Французская госкомпания Framatome SA продолжает сотрудничество с российской корпорацией "Росатом" для производства топлива для реакторов, обеспечивающих электроэнергией 100 млн жителей Восточной Европы.

Отмечается, что Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия по-прежнему используют российские технологии. По данным издания, несмотря на санкции, Москва обыграла Запад и по результатам 2023 года будет зафиксирован рекордный импорт российского топлива для европейских реакторов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Минэнерго давно настаивает, что Запад должен ввести санкции против "Росатома" и прекратить использовать ядерные технологии страны-агрессора.

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