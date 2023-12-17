Створюють клонів ботів відомих організацій. Кіберполіція розповіла про нову схему шахраїв

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники у месенджерах створюють клони ботів та фішингові посилання нібито на ресурси провідних українських організацій, зокрема енергетичних компаній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Кінцевою метою шахраїв є збір конфіденційних даних користувачів задля привласнення їх заощаджень.
"Зловмисники виманюють у громадян авторизаційні дані для входу до облікових записів, а привласнені акаунти використовують для автоматичної розсилки контенту з фішинговими посиланнями усім контактам", - йдеться у заяві.
Окрім того, шахраї можуть розповсюджувати власний контент у спільних чатах і групах. Це може бути реклама фейкових товарів чи послуг за привабливими цінами, надання соціальних виплат від держави тощо.
У МВС уточнили, що основна мета аферистів - переконати жертву перейти за посиланням і ввести фінансові дані на підконтрольному фішинговому ресурсі.
Таким чином зловмисники отримують доступ до онлайн-банкінгу та привласнюють заощадження громадян.
Кіберполіція закликає громадян бути пильними та дотримуватися таких порад:
Раніше повідомлялося, що останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства з продажем неіснуючих товарів за зниженими цінами. Правоохоронці розповіли, як не стати жертвою таких шахраїв.
Також в інтернеті активізувалися шахраї, які пропонують нібито легкий заробіток. Аферисти обіцяють платити гроші за "лайки" в соцмережах, а потім виманюють дані банківських карт.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.