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Создают клонов ботов известных организаций. Киберполиция рассказала о новой схеме мошенников

Архивное фото: Киберполиция рассказала о новой схеме мошенников (freepik com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители выяснили, что злоумышленники в мессенджерах создают клоны ботов и фишинговые ссылки якобы на ресурсы ведущих украинских организаций, в частности энергетических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Конечной целью мошенников является сбор конфиденциальных данных пользователей для присвоения их сбережений. 

"Злоумышленники выманивают у граждан авторизационные данные для входа в учетные записи, а присвоенные аккаунты используют для автоматической рассылки контента с фишинговыми ссылками всем контактам", - говорится в заявлении.

Кроме того, мошенники могут распространять собственный контент в общих чатах и группах. Это может быть реклама фейковых товаров или услуг по привлекательным ценам, предоставление социальных выплат от государства и тому подобное.

Советы от киберполиции

В МВД уточнили, что основная цель аферистов - убедить жертву перейти по ссылке и ввести финансовые данные на подконтрольном фишинговом ресурсе. 

Таким образом злоумышленники получают доступ к онлайн-банкингу и присваивают сбережения граждан.

Киберполиция призывает граждан быть бдительными и придерживаться таких советов:

  • настройте двухфакторную аутентификацию во всех соцсетях и мессенджерах, где это возможно;
  • перед использованием ботов, всегда обращайте внимание на ссылки: отличие даже в одну букву означает, что вы попали на фейковый ресурс;
  • не разглашайте посторонним лицам коды-подтверждения,
  • поступающие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;
  • регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах;
  • получайте информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
  • не переходите по сомнительным гиперссылкам;
  • не сообщайте конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, посторонним.
  • в случае разглашения платежной информации - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Другие схемы от аферистов

Ранее сообщалось, что в последнее время в Украине участились случаи мошенничества с продажей несуществующих товаров по сниженным ценам. Правоохранители рассказали, как не стать жертвой таких мошенников.

Также в интернете активизировались мошенники, предлагающие якобы легкий заработок. Аферисты обещают платить деньги за "лайки" в соцсетях, а затем выманивают данные банковских карт.

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