Создают клонов ботов известных организаций. Киберполиция рассказала о новой схеме мошенников

Конечной целью мошенников является сбор конфиденциальных данных пользователей для присвоения их сбережений.

"Злоумышленники выманивают у граждан авторизационные данные для входа в учетные записи, а присвоенные аккаунты используют для автоматической рассылки контента с фишинговыми ссылками всем контактам", - говорится в заявлении.

Кроме того, мошенники могут распространять собственный контент в общих чатах и группах. Это может быть реклама фейковых товаров или услуг по привлекательным ценам, предоставление социальных выплат от государства и тому подобное.

Советы от киберполиции

В МВД уточнили, что основная цель аферистов - убедить жертву перейти по ссылке и ввести финансовые данные на подконтрольном фишинговом ресурсе.

Таким образом злоумышленники получают доступ к онлайн-банкингу и присваивают сбережения граждан.

Киберполиция призывает граждан быть бдительными и придерживаться таких советов:

настройте двухфакторную аутентификацию во всех соцсетях и мессенджерах, где это возможно;

перед использованием ботов, всегда обращайте внимание на ссылки: отличие даже в одну букву означает, что вы попали на фейковый ресурс;

не разглашайте посторонним лицам коды-подтверждения,

поступающие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах;

получайте информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

не сообщайте конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, посторонним.

в случае разглашения платежной информации - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Другие схемы от аферистов

Ранее сообщалось, что в последнее время в Украине участились случаи мошенничества с продажей несуществующих товаров по сниженным ценам. Правоохранители рассказали, как не стать жертвой таких мошенников.

Также в интернете активизировались мошенники, предлагающие якобы легкий заработок. Аферисты обещают платить деньги за "лайки" в соцсетях, а затем выманивают данные банковских карт.