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Створюють "картину передової". Росіяни розпочали тренування під Маріуполем до візиту Шойгу

Ілюстративне фото: росіяни розпочали тренування під Маріуполем до візиту Шойгу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти проводять тренування під Маріуполем. Таким чином вони хочуть створити "картину передової" перед приїздом глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

Сьогодні, 18 травня, вранці він розповів, що на півночі від тимчасово окупованого міста у напрямку Волновахи росіяни розпочали тренування із застосуванням ствольної артилерії. Через це там лунають вибухи.

"А ось і причина сьогоднішнього тренування в Маріуполі. Просто росіяни створюють картинку "на передовій" для візиту Шойгу. Скаржаться, що змушені витрачати такі потрібні на передові снаряди", - уточнив Андрющенко.

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Він також прикріпив перехоплення розмови російського солдата, який розповів, що вчора, 17 травня, військовим видали снаряди, а сьогодні підняли о 6-й ранку і змусили стріляти в поле. Окупант уточнив, що це пов'язано з приїздом Шойгу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі 24 квітня зафіксували активність авіації. Вона була пов'язана із візитом віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна.

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