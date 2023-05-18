RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Создают "картину передовой". Россияне начали тренировки под Мариуполем к визиту Шойгу

Иллюстративное фото: россияне начали тренировки под Мариуполем к визиту Шойгу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты проводят тренировки под Мариуполем. Таким образом они хотят создать "картину передовой" перед приездом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Сегодня, 18 мая, утром он рассказал, что на севере от временно оккупированного города в направление Волновахи россияне начали тренировки с применением ствольной артиллерии. Из-за этого там слышны взрывы.

"А вот и причина сегодняшней тренировки в Мариуполе. Просто россияне создают картинку "на передовой" для визита Шойгу. Жалуются, что вынуждены тратить такие нужные на передовой снаряды", - уточнил позже Андрющенко.

Внимание! На аудиозаписи присутствует ненормативная лексика!

Он также прикрепил перехват разговора российского солдата, который рассказал, что вчера, 17 мая, военным выдали снаряды, а сегодня подняли в 6 утра и заставили стрелять в поле. Оккупант уточнил, что это связано с приездом Шойгу.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе 24 апреля зафиксировали активность авиации. Она была связана с визитом вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольМинистерство обороны РФСергей ШойгуВойна России против Украины