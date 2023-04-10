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Збирав кошти "для ЗСУ". У Івано-Франківській області впіймали шахрая

Фото: правоохоронці затримали шахрая, який збирав кошти нібито "для ЗСУ" (іf.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Чоловік з Івано-Франківської області створював фейкові оголошення в соцмережах та видурював на нібито "допомогти ЗСУ". Він ошукав щонайменше 20 людей, які переказали йому понад 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

"Правоохоронці встановили, що 32-річний мешканець міста Долина (Івано-Франківська область) створював фейкові сторінки у соціальній мережі Facebook, публікував у різних групах оголошення про допомогу ЗСУ під приводом пригону транспортних засобів, та видурював у людей гроші у вигляді завдатку", - йдеться в повідомленні.

Остаточну кількість потерпілих та суму, отриману злочинним шляхом, правоохоронці наразі встановлюють.

Під час обшуку в помешканні зловмисника вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти, чорнові записи, грошові кошти та інші речові докази його злочинної діяльності.

Чоловіку вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 ККУ. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Розслідування триває.

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