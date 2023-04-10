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Собирал деньги "для ВСУ". В Ивано-Франковской области поймали мошенника

Фото: правоохранители задержали мошенника, который собирал средства якобы "для ВСУ" (if.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Мужчина из Ивано-Франковской области создавал фейковые объявления в соцсетях и выманивал деньги на якобы "помочь ВСУ". Он обманул по меньшей мере 20 человек, которые передали ему более 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

"Правоохранители установили, что 32-летний житель города Долина (Ивано-Франковская область) создавал фейковые страницы в социальной сети Facebook, публиковал в разных группах объявления о помощи ВСУ под предлогом пригона транспортных средств и выдумывал у людей деньги в виде задатка", - говорится в сообщении.

Окончательное количество потерпевших и сумму, полученную преступным путем, правоохранители устанавливают.

Во время обыска в доме злоумышленника изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские платежные карты, черновые записи, денежные средства и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УКУ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что правоохранители в Киеве задержали афериста, который обманул украинских военных на продаже несуществующих товаров в интернете.

Также напомним, что в Польше мошенник обманул украинских военных на 10 тысяч долларов.

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